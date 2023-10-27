Российские авто везут к конфискации

Власти Латвии поддержали идею изымать автомобили с российскими номерами. Законопроект в первом чтении одобрил Сейм страны. Как предполагается, владельцам транспортных средств с российской регистрацией дадут три месяца, чтобы поставить авто на учет или вывезти его за пределы Латвии. Нарушителям будет грозить штраф. Кроме того, авторы инициативы предлагают конфисковывать такую собственность в пользу Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Въезжать в Латвию на российских авто нельзя уже месяц. В сентябре — после разъяснений Еврокомиссии — такое ограничение ввели также Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия. В ЕС, в частности, поясняли, что машины с российскими номерами подпадают под запрещенный импорт. И такие меры вынудили многих граждан завести сразу две машины, отмечает директор по маркетингу компании Ecolines, которая занимается в том числе перевозками в Латвию, Андрей Волков:

«Перерегистрация означает, что вы обязаны заплатить утилизационный сбор на эту ввозную машину, ввозную пошлину, НДС. Дешевле будет выехать на российских номерах в Россию, а на месте купить новое авто. Знаю много людей, у которых есть двойное гражданство, латышей с российским видом на жительство. Они спокойно ездили на автомобиле с номерами РФ, а теперь не могут.

Есть вариант купить какую-нибудь дешевую латышскую машину и оформлять временный ввоз в Россию. На сопредельных территориях народ просто разворачивают. Когда человек приезжает на границу, ему говорят, что ехать нельзя. Мол, если настаиваете, хорошо, проезжайте, но знайте — тогда мы у вас авто конфискуем.

Что касается Финляндии, насколько я знаю, у тех, кто на момент принятия данного распоряжения находился на территории этой страны, есть около полугода, чтобы спокойно выехать. За то время, которое прошло после ограничения, резкого всплеска покупок билетов мы не наблюдаем, потому что это в том числе совпало с сезонным прекращением поездок».

Проблемы у владельцев машин с российскими номерами на территории ЕС начались в июле. На границе Германии такие машины стали изымать. Позже, однако, таможенные органы возвращали транспорт владельцам. Законопроект Латвии в этом смысле весьма вольно трактует предписания Брюсселя, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян:

«Может оказаться, что где-то в гараже, условно, стоит автомобиль с российскими номерами, его заметят, это станет нарушением и приведет к конфискации. По всей видимости, владелец любого автомобиля, который там находится, может считаться лицом, совершающим правонарушение. Въезд как разновидность импорта еще более или менее понятен. Но не очень ясно, как перерегистрация увязывается с содержанием этой нормы.

Если говорить о возможной конфискации, не исключаю, что люди будут оспаривать ее в местных судах. Может быть и выход на суд Европейского союза. Если эти внутренние акты примут, это будет применением права ЕС. И есть такой инструментарий, как обращение к суду Европейского союза за преюдициальным запросом. Здесь явно возникает разное толкование одной и той же нормы».

Законопроект предполагает исключения: на автомобиле с российским номером можно будет проехать через Латвию транзитом. Сделать это разрешат всего один раз, успеть пересечь страну нужно за 24 часа. В Сейме Латвии пояснили, что цель законопроекта — соблюдение европейских санкций и «снижение рисков для безопасности». Как ожидается, запрет на нахождение в стране авто с российскими номерами начнет действовать с середины ноября.

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Елизавета Скобцова