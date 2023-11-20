В Краснодаре завели дело из-за наезда школьниц на электросамокате на коляску

В Краснодаре возбудили уголовное дело после наезда школьниц, перемещавшихся на электросамокате, на коляску, в которой находился маленький ребенок. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, девушек и самокат ищут следователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Несчастный случай произошел 18 ноября на пересечении улиц Московской и Зиповской. Мать ребенка вызвала на место экстренные службы. Мальчика 2022 года рождения госпитализировали, ему диагностирован ушиб мягких тканей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Мать вызвала на место экстренные службы. По оперативным данным на самокате передвигались двое несовершеннолетних.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуги ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности здоровью потребителей). Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев произошедшего, а также устанавливаются личности девушек, находившихся на самокате. Следователи также ищут транспортное средство.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по уголовному делу.

Татьяна Ручкина

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