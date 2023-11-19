В Краснодаре электросамокат сбил коляску с ребенком

В Краснодаре девушка на электросамокате сбила детскую коляску, в которой находился мальчик в возрасте одного года двух месяцев. По данному факту полиция проводит проверку. Личность школьницы, управлявшей транспортным средством, устанавливается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

Заявление в полицию подала мать ребенка. Она указала в документе, что гуляла с сыном. Девушки на самокате, передвигавшиеся по пешеходной зоне, наехали на коляску, в результате чего мальчик ударился головой об борт. Мать с ребенком доставили в больницу, где мальчику диагностировали ушиб мягких тканей. Девушки с места происшествия скрылись.

Маргарита Синкевич

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