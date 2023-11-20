Суд отправил в СИЗО 77-летнюю женщину за поджог военкомата в Новосибирске

В Новосибирске суд по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу (до 17 января 2024 года) 77-летнюю Надежду Шашауро, которая подозревается в поджоге военкомата Дзержинского района. Информация об этом размещена на сайте Дзержинского райсуда.

В материалах суда указывается, что в пятницу, 17 ноября, в 19:07 Надежда Шашауро с неустановленными лицами, «в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека, совершила поджог военкомата». В тот же день женщину задержали, следователи предъявили ей обвинение в теракте (ч.2 ст.205 УК РФ, наказание по ней — от 12 до 20 лет лишения свободы).

СМИ сообщали, что на этот поступок женщину заставили пойти мошенники, оставившие ее без жилья.

Как писал «Ъ-Сибирь», возгорание произошло в здании военкомата на проспекте Дзержинского в минувшую пятницу.

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Илья Николаев