Возгорание произошло в здании военкомата в Новосибирске

В Новосибирске произошло возгорание в военкомате на проспекте Дзержинского, сообщил источник «Ъ-Сибирь». По предварительным данным, огонь был ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.

В конце июля 2023 года в городе Бердск Новосибирской области мужчина в камуфляже поджег входную дверь в здание местного военного комиссариата. В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник был задержан на следующий день после поджога.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев