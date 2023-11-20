Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет. Она 77 лет была замужем за 39-м президентом США, лауреатом Нобелевской премии мира Джимми Картером, которому сейчас 99 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джимми и Розалин Картеры

Фото: Jim Young/File Photo, Reuters Джимми и Розалин Картеры

Фото: Jim Young/File Photo, Reuters

О смерти сообщила основанная бывшей первой леди неправительственная организация Центр Картера и сам господин Картер. Бывшая первая леди «умерла мирно, в кругу семьи» в своем доме в Плейнс (штат Джорджия, США), говорится в сообщении.

В заявлении Центра приводятся слова 39-го президента: «Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достигал. Она давала мне мудрые рекомендации и поддерживала, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была в мире, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня». У госпожи Картер остались четыре ребенка, 11 внуков и 14 правнуков. Один внук умер в 2015 году.

Помощники президента Джимми Картера называли его жену «сопрезидентом», пишет Associated Press. Она, в отличие от многих своих предшественниц, участвовала в заседаниях кабинета президента, высказывалась по спорным вопросам и представляла мужа в зарубежных поездках. Многие помощники президента считали, что госпожа Картер обладала лучшим политическим чутьем, чем ее муж, и заручались ее поддержкой перед обсуждением проектов с главой государства. Вашингтонские журналисты называли Розалин Картер «стальной магнолией» за железную волю, которая контрастировала с внешней застенчивостью и мягким южным акцентом, пишет AP. После поражения 39-го президента на выборах именно она продумывала возвращение в Белый дом, а не сам бывший глава государства.

В мае у Розалин Картер выявили деменцию. В ноябре она начала получать хосписную помощь на дому. Джимми Картер получает хосписную помощь на дому с февраля.

Леонид Уварчев