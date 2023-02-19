39-й президент США Джимми Картер отказался от лечения в пользу хосписной помощи

98-летний Джимми Картер принял решение отказаться от медицинского вмешательства после нескольких госпитализаций. Оставшееся время он проведет со своей семьей, получая хосписную помощь (предоставляется людям с серьезным заболеванием, если им осталось жить не больше шести месяцев). Господин Картер — 39-й президент США (1977–1981), лауреат Нобелевской премии мира (2002) за гуманитарную деятельность.

«Бывший президент США Джимми Картер сегодня принял решения провести остаток дней дома с семьей, получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства. Он пользуется полной поддержкой своей семьи и медицинского персонала»,— говорится в сообщении Центра Картера, который был основан бывшим президентом, в Twitter.

Джимми Картер — самый долгоживущий президент в истории США, единственный, кто прожил больше 95 лет. В 2015 году у него диагностировали меланому — злокачественную опухоль, которая распространилась на печень и мозг. После курса лечения он сообщал, что больше не болен раком.

Господин Картер в должности президента подписал с Леонидом Брежневым договор об ограничении стратегических вооружений в 1979 году, который не был ратифицирован после ухудшения отношений на фоне ввода СССР войск в Афганистан. При 39-м американском президенте США бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве.

Леонид Уварчев