Худрук Мариинского театра Гергиев стал лауреатом оперной премии «Онегин»

В историческом здании Мариинского театра прошла церемония награждения победителей Национальной оперной премии «Онегин». Одним из лауреатов стал директор и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, который, по данным СМИ, вскоре также возглавит Большой театр. Накануне, 18 ноября, господин Гергиев также удостоился первой Эрмитажной премии.

Лауреаты Национальной оперной премии «Онегин»:

Валерий Гергиев — за выдающийся вклад в развитие музыкального театра;

номинация «Примадонна» — солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Лариса Костюк (партия Мадам Флоры в опере «Медиум»);

номинация «Мастер сцены» — солист Новосибирского академического театра оперы и балета Алексей Зеленков (партия Григория Грязного в «Царской невесте»);

номинация «Фаворит» (зрительское голосование) — солистка Михайловского театра Светлана Москаленко (Адель в «Летучей мыши») и постановщики спектакля «Князь Игорь» в Донецком академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко.

номинация «Событие» — спектакль «Норма» в Московском академическом музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко;

номинация «Состав» — участники спектакля «Кармен» в постановке Нижегородского академического театра оперы и балета имени Александра Пушкина;

номинация «Гость» — Игорь Морозов (партия Садков в одноименной опере в Башкирском государственном театре оперы и балета);

номинации «Дебют женщины» и «Дебют мужчины» — солистка МАМТ Полина Шароварова (Адальжиза в «Норме») и Шота Чибиров из Геликон-оперы (Турриду в «Сельской чести»).

По информации СМИ, Валерий Гергиев может наряду с Мариинским театром стать также гендиректором Большого театра. Комментируя эту информацию, он говорил, что «не искал больше работы».

Подробнее о возможном назначении — в материале «Ъ» «Признание движения ГАБТ».

Леонид Уварчев