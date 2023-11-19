Худрук Мариинского театра Гергиев стал лауреатом оперной премии «Онегин»
В историческом здании Мариинского театра прошла церемония награждения победителей Национальной оперной премии «Онегин». Одним из лауреатов стал директор и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, который, по данным СМИ, вскоре также возглавит Большой театр. Накануне, 18 ноября, господин Гергиев также удостоился первой Эрмитажной премии.
Лауреаты Национальной оперной премии «Онегин»:
- Валерий Гергиев — за выдающийся вклад в развитие музыкального театра;
- номинация «Примадонна» — солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Лариса Костюк (партия Мадам Флоры в опере «Медиум»);
- номинация «Мастер сцены» — солист Новосибирского академического театра оперы и балета Алексей Зеленков (партия Григория Грязного в «Царской невесте»);
- номинация «Фаворит» (зрительское голосование) — солистка Михайловского театра Светлана Москаленко (Адель в «Летучей мыши») и постановщики спектакля «Князь Игорь» в Донецком академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко.
- номинация «Событие» — спектакль «Норма» в Московском академическом музыкальном театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко;
- номинация «Состав» — участники спектакля «Кармен» в постановке Нижегородского академического театра оперы и балета имени Александра Пушкина;
- номинация «Гость» — Игорь Морозов (партия Садков в одноименной опере в Башкирском государственном театре оперы и балета);
- номинации «Дебют женщины» и «Дебют мужчины» — солистка МАМТ Полина Шароварова (Адальжиза в «Норме») и Шота Чибиров из Геликон-оперы (Турриду в «Сельской чести»).
По информации СМИ, Валерий Гергиев может наряду с Мариинским театром стать также гендиректором Большого театра. Комментируя эту информацию, он говорил, что «не искал больше работы».
Подробнее о возможном назначении — в материале «Ъ» «Признание движения ГАБТ».