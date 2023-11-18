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Коммерсантъ FM
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Первую Эрмитажную премию вручили худруку Мариинского театра Гергиеву

Вице-премьер Татьяна Голикова вручила первую Эрмитражную премию художественным руководителям Мариинского театра Валерию Гергиеву и балетной труппы Михайловского театра Хуану Игнасио Дуато Барсиа. Церемония прошла в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.

«Вручена Эрмитажная премия как знак уважения выдающимся деятелям культуры нашего времени, которые создали свои произведения не только здесь, но и во всем мире. И мы с глубоким уважением и восхищением сегодня это сделали»,— сказала госпожа Голикова после церемонии (цитата по «Интерфаксу»).

На вручении также присутствовали министр культуры Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Эрмитажная премия была учреждена в этом году оргкомитетом Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она присуждается знаковым деятелям культуры из России и из-за рубежа.

Подробнее о том, как прошел форум — в публикации «Ъ» «Признание движения ГАБТ».

Лусине Баласян

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