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Коммерсантъ FM
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В США успешно испытали оперативно-тактическую ракету PrSM

Армия США совместно с компанией Lockheed Martin успешно испытали оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM). Ее планируют поставить на вооружение вместо ракет ATACMS.

В пресс-релизе Lockheed Martin сказано, что в ходе испытаний из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM — она поразила заданную цель. В компании добавили, что этот тест проверяет структурную целостность ракеты и ее управление траекторией.

«PrSM является критически важным потенциалом и главным приоритетом модернизации высокоточного оружия большой дальности для армии США»,— сообщил представитель Lockheed Martin Джей Прайс.

PrSM — высокоточная ракета класса «земля—земля», которая способна нейтрализовывать цели на расстоянии более 400 км, уточнили в компании. Ее запуск возможен из установок HIMARS и M270.

В конце октября компания Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на $996,2 млн на производство головной части для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Подрядчиком выступает Центр ядерного оружия ВВС.

Петр Бузлаев

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