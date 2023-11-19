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Коммерсантъ FM
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В Бишкеке отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

В столице Киргизии Бишкеке отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который был запланирован на 20 ноября. Об этом организаторы мероприятия сообщили киргизскому изданию Kaktus.media.

«На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов. Эти дополнительные разрешения стали необходимы для обеспечения безопасности из-за проходящих международных саммитов»,— сообщили организаторы.

Издание отмечает, что билеты можно вернуть на сайте билетного оператора. Концерт должен был пройти во Дворце спорта им. Кожомкула в рамках тура, который приурочен к 30-летию группы.

Изначально концерт в Бишкеке «Ночные снайперы» планировали провести в мае 2023 года. Его пришлось перенести, так как Диана Арбенина получила травму позвоночника.

До этого концерты «Ночных снайперов» отменили в ряде российских городов — Саратове, Марий Эл, Перми, Казани, Краснодаре и других. Против выступления Дианы Арбениной в Саратове выступил депутат областной думы Роман Грибов. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отмечала, что у ведомства и других органов исполнительной власти нет полномочий для отмены концерта.

Петр Бузлаев

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