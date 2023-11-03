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Кто такие йеменские хуситы

Как в Йемене была создана группировка хуситов и как она боролась за власть — в справке «Ъ».

Фото: Hani Mohammed / AP

Фото: Hani Mohammed / AP

Кто такие хуситы

Хуситы — это группировка мусульман-шиитов, исповедующих зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. Преимущественно они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, их численность может достигать до трети населения страны (всего в Йемене проживает около 31 млн человек).

С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, является де-факто правящей организацией в Йемене. Группировка названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. Лидером стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси.

Хуситы считают, что Коран не допускает толкований и содержит все необходимое для устройства мусульманского общества. Они заявляют, что защищают свою религию от влияния суннизма и салафизма, а свою страну — от внешней агрессии.

Предполагается, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников в лице ливанского движения «Хезболла».

Как хуситы боролись за власть в Йемене

В 2009 году власти Саудовской Аравии объявили о поддержке правительства Йемена. Мятеж хуситов был подавлен. Столкновения продолжались, пока в 2010 году не было подписано соглашение о прекращении огня.

В 2011 году на фоне митингов против режима президента Али Абдаллы Салеха движению удалось расширить свое влияние на севере страны. Хуситы вели вооруженную борьбу не только против правительства, но и других группировок. Например, движения «Аль-Ислах», конфедерации племен хашед и других.

В августе 2014 года в некоторых частях Йемена хуситы устроили массовые демонстрации против сокращения субсидий на нефтепродукты, которое вызвало рост цен на бензин. К середине сентября группировка заняла несколько районов столицы Йемена Саны.

21 сентября 2014 года при участии ООН было подписано мирное соглашение между хуситами и властями страны. Одним из его условий стала отставка правительства Мухаммеда Басиндвы. Должность премьер-министра Йемена была предложена Ахмеду Аваду бен Мубараку, но он отказался из-за угроз со стороны хуситов. 13 октября 2014 года главой правительства с одобрения группировки стал Халед Махфуз Бахах. Несмотря на соглашение, хуситы продолжили боевые действия. 8 ноября 2014 года Совет Безопасности ООН ввел санкции против лидеров боевого крыла группировки «Ансар Аллах».

19 января 2015 года хуситы напали на кортеж премьер-министра Халеда Махфуза Бахаха, затем захватили здание спецслужб и резиденцию президента в Сане. Глава страны Абд-Раббу Мансур Хади и премьер-министр Халед Махфуз Бахах ушли в отставку и были взяты под домашний арест. 6 февраля 2015 года хуситы объявили о роспуске парламента.

Они представили конституционную декларацию, которая предусматривала создание в стране переходного совета. 15 февраля СБ ООН принял резолюцию, требующую от движения освободить госструктуры и вернуться за стол переговоров. 21 февраля 2015 года хуситы освободили президента Абд-Раббу Мансура Хади. Он отправился в город Аден и объявил, что продолжит занимать пост главы страны и не намерен его покидать. На сторону президента встали племена провинции Шабва. 16 марта 2015 года хуситы освободили премьер-министра Халеда Махфуза Бахаха и других членов правительства.

25 марта 2015 года МИД страны призвал аравийские монархии ввести в Йемен контингент совместных вооруженных сил «Щит полуострова», образованный под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива для борьбы с хуситами. Во вторжении приняли участие Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Катар и Марокко. Поддержку вторжению оказывали США, Великобритания и Пакистан.

21 апреля 2015 года было объявлено о завершении операции военной коалиции в Йемене. Была начата вторая операция, которая должна была восстановить армию Йемена и покончить с теми, кто поднял восстание. Несмотря на это, ВВС коалиции продолжали наносить массированные авиаудары, а боевые действия продолжились.

3 июня 2016 года генсек ООН Пан Ги Мун внес коалицию в черный список за нарушение прав детей при вторжении в Йемен. Однако после под давлением Саудовской Аравии организация была исключена из перечня. В июне 2016 года о выводе войск из Йемена заявили Объединенные Арабские Эмираты, в октябре — Египет.

6 августа 2016 года хуситы создали Верховный политический совет Йемена, существующий до сих пор. Однако он не был признан другими государствами.

В 2017 году коалиция была вновь включена в черный список ООН за убийство детей. В этом же году из ее состава был исключен Катар за поддержку в Йемене «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) и «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ) и сотрудничество с мятежниками. В июне 2020 года генсек ООН Антониу Гутерриш исключил саудовскую коалицию из черного списка. 4 февраля 2021 года президент США Джо Байден объявил о прекращении поддержки коалиции со стороны США. Военные действия между хуситами и их противниками вместе с саудовской коалицией продолжаются до сих пор.

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