Туристы рассмотрели Абхазию

Россияне активно скупают туры в Абхазию на новогодние праздники, спрос в сравнении с ноябрем 2022-го вырос в несколько раз. Такой ажиотаж наблюдается впервые, утверждают в Ассоциации туроператоров. Некоторые участники рынка сообщают, что более 70% номеров в популярных отелях уже забронированы. При этом горнолыжного курорта в регионе нет, а среднемесячная температура воды в Черном море не превышает 10 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Почему Абхазия стала хитом продаж на Новый год? Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян объясняет это удачной ценовой политикой местных отельеров и логистикой: «Игроки рынка продолжают здесь придерживаться политики "минус 30% от Сочи".

Номер в четырехзвездном отеле, который в Сочи стоит на Новый год 10 тыс. руб. в сутки, в Абхазии обойдется максимум в 7 тыс. руб., а то и дешевле. То же самое касается и продуктов питания. Цены на алкоголь также чуть ли не в два раза ниже.

Все это многим российским семьям действительно интересно, экономия на проживании составляет 30-50 тыс. руб. за 10 дней. Поэтому мы констатируем достаточно высокий спрос на Абхазию.

Между тем здесь намного теплее, чем в том же Новороссийске или Анапе, в которых даже пальмы не растут. А здесь будут не только пальмы, но и мандарины, причем в три раза дешевле, чем, скажем, в Москве. То есть люди просто едут сменить картинку.

И давайте не забывать, что больше ни на одном морском курорте России, кроме Сочи, не работает аэропорт. Та же абхазская Гагра находится от аэропорта в Адлере намного ближе, чем, например, российское Лазаревское.

Вместе с тем, конечно, гостиницы в Абхазии уровня сочинских "пятерок" я с трудом припоминаю. Но ведь и большинство туристов едет не в 5 "звезд", а в 3-4, и здесь абхазские отельеры конкурируют на равных, если не вырываются вперед».

По данным Ассоциации туроператоров России, поездка в Абхазию на пять ночей, включая новогоднюю, с размещением в четырехзвездном отеле обойдется примерно в 110-120 тыс. руб. на двоих. Но рассчитывать на сервис, к которому привыкли постояльцы аналогичных сочинских гостиниц, пока не приходится, заметил управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин:

«Это в хорошем плане оставшееся наследие советских санаториев, многие из которых действительно сохранились в очень неплохом состоянии. Но надо понимать, что это прошлый век. Отдых в Абхазии можно сравнить и с Анапой, и с Крымом, если не брать в расчет новые отели, построенные там. Можно однозначно сравнить с Геленджиком, если не говорить о Metropol или о гранд-отеле "Приморье".

Все объекты размещения в Абхазии поддерживаются на каком-то определенном уровне, но стоит, например, проще относиться к суперзастиранному постельному белью и не рассчитывать на какой-то дополнительный сервис, который обычно предоставляется в современных отелях по дефолту, даже в трехзвездных.

То есть в Абхазию следует ехать с тем, чтобы увидеть природу. Регион не рассчитан на какой-то определенный уровень сервиса.

Но, уверен, многие люди, которые по какой-то причине ностальгируют по Советскому Союзу, там отлично проведут время».

Вместе с тем отелей категории «5 звезд» в Абхазии сейчас нет, но есть несколько проектов, комплекс с такой гостиницей под названием «Москва Резорт» строится сейчас в Пицунде. Летом 2023 года глава Минэкономразвития Максим Решетников во время визита в Абхазию сообщил, что это один из объектов в регионе, который возводится при финансовой поддержке из России. Общий бюджет комплекса оценивается в 31 млрд руб., открытие отеля запланировано на 2026 год.

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Петр Шадрин