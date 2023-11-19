Стоимость липецкого экотехнопарка для приема мусора выросла до 3,7 млрд рублей

Проект по строительству экотехнопарка в Липецком отходе подорожал на 800 млн руб. — с 2,9 до 3,7 млрд. Об этом стало известно после подписания соглашения между публичной правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК РЭО, сопровождает мусорную реформу) и концессионером объекта ООО «Стройсельхозгарант» (структура липецкого агропромышленного объединения «Аврора»).

По концессии планируется строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 100 тыс. т в год, мусоросортировочного комплекса на 200 тыс. т в год, объектов по компостированию органики и захоронению остатков сортировки мусора на 100 тыс. т в год. Управлять экотехнопарком «Стройсельхозгарант» рассчитывает до 2048 года.

Изначально РЭО планировал предоставить 2,6 млрд руб. Теперь объем средств вырос до 3,5 млрд, а стоимость всего проекта составила 3,7 млрд, сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Это будет льготный займ на срок до 12 лет. «РЭО впервые размещает облигационный выпуск с целью финансирования проекта в области ТКО в рамках концессионного соглашения», — добавил господин Буцаев.

По изначальному проекту концессионер рассчитывлт взять 694,1 млн руб. кредита на вторую очередь полигона и акционерный заем в размере 229,2 млн. Кроме того, в течение 12 лет власти в качестве платы концедента на возмещение расходов на погашение и обслуживание заемного финансирования выделяют 2,9 млрд руб.

«Стройсельхозгарант» заключил концессионное соглашение с правительством региона без проведения торгов. Ранее такую возможность предоставил регионам федеральный центр. Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина Галина Рощупкина рассказывала, что других предложений от участников рынка по проекту в облправительство не поступало.

Заключение концессии депутаты облсовета одобрили в феврале 2023 года. При этом против выступила оппозиция. Представители КПРФ заявили об отсутствии опыта у концессионера, неполной документации на публичных обсуждениях проекта и судебных рисках в связи с изменением статуса земельного участка под проект.

Подробнее о строительстве экотехнопарка читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Аграрии собирают мусор в концессию».

Иван Недокопов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте