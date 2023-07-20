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Фармкомпании поделили госконтракты

В тройку крупнейших поставщиков вошел «Нанолек»

В условиях общего снижения закупки лекарств госсектором некоторые игроки наращивают долю на этом рынке. «Нанолек», совладельцем которого был Владимир Христенко, по итогам первой половины 2023 года увеличил поставки по госзаказу в 2,7 раза, до 16,61 млрд руб., заняв третье место среди производителей за счет расширения ассортимента. Эксперты не ждут существенного роста госзаказа лекарств в этом году, но видят перспективы в замещении импорта и поставках препаратов для военных нужд.

Владимир Христенко

Владимир Христенко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владимир Христенко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нанолек» занял третье место среди крупнейших поставщиков лекарств по госзаказу по итогам первой половины 2023 года, следует из данных «Курсор Маркетинг». По подсчетам аналитиков, год к году компания увеличила продажи в этом канале в 2,7 раза, до 16,61 млрд руб. Первое место сохранил «Фармстандарт» Виктора Харитонина с 38,34 млрд руб., что на 17,47% меньше, чем в первой половине 2022 года. У «Р-Фарм» Алексея Репика продажи в канале год к году снизились на 17,69%, до 27,12 млрд руб.

Поставки всех лекарств по госзаказу за первую половину 2023 года сократились на 17,3%, до 392,01 млрд руб. год к году. А только жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — увеличились на 39,8%, до 227,1 млрд руб., подсчитали в «Курсор Маркетинг».

«Нанолек» основан в 2011 году. Фокусируется на выпуске детских вакцин, также производит препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Ранее совладельцем компании был Владимир Христенко, сын экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. В 2022 году, сообщал «Нанолек», Владимир Христенко продал долю партнерам и менеджменту. А в мае 2023 года владельцем «Нанолек» стала «К2 Груп» Антона Пака, который возглавлял совет директоров компании. Выручка ООО «Нанолек» в 2022 году снизилась на 2,5%, до 18,9 млрд руб., чистая прибыль была 2,46 млрд руб.

В «Нанолек» рост поставок по госзаказу объясняют запуском новых вакцин и препаратов в конце 2022 года — начале 2023 года. В их числе — лекарство от лимфолейкоза «Ритуксара» и входящие в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) вакцины «Пнемотекс» против пневмококковой инфекции и «Полиоваксин» против полиомиелита. Также «Нанолек» нарастил производство многокомпонентной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b, говорят в компании. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов уточняет, что речь идет о вакцине Sanofi «Пентаксим», выпуск которой в РФ локализовал «Нанолек». В «Р-Фарм» заявили, что радикальных изменений в динамике поставок в этом канале нет. В «Фармстандарте» “Ъ” не ответили.

Нарастил поставки по госзаказу по итогам первой половины 2023 года и входящий в ГК «Фармэко» «Ирвин 2» — на 21,2% год к году, до 8,8 млрд руб., заняв четвертое место, по данным «Курсор Маркетинг». Директор «Ирвин 2» Михаил Степанов уточняет, что сумма выигранных аукционов выросла за счет региональных и федеральных закупок, а также поставок орфанных препаратов для фонда «Круг добра». По его словам, общий объем выигранных аукционов «Ирвин 2» и «Ирвин» в первой половине 2023 года превысил 12,3 млрд руб.

Крупнейшие поставщики лекарств по госзаказу

Место Компания Объем продаж в первой половине 2023 года (млрд руб.) Объем продаж в первой половине 2022 года (млрд руб.)
1 «Фармстандарт» 38,34 46,46
2 «Р-Фарм» 27,12 32,95
3 «Нанолек» 16,61 6
4 «Ирвин 2» 8,8 7,26
5 «Фармимэкс» 8,62 11,65
6 «Фармкомплекс» 6,61 1,19
7 БСС 6,31 3,92
8 «Медипал-Онко» 5,58 3,82
9 «Интелтрейд» 4,92 3,51
10 «Примафарм» 4,39 2,69

Источник: «Курсор Маркетинг».

В десять крупнейших поставщиков по итогам первой половины года также вошли «Фармкомплекс», «БСС», «Медипал-Онко», «Интелтрейд» и «Примафарм», чьи продажи выросли в диапазоне от 40% до 5,5 раза год к году, до 4,39–6,61 млрд руб. Гендиректор «Курсор Маркетинг» Екатерина Задонская говорит, что динамика связана с увеличением продаж ЖНВЛП. В компаниях не ответили на вопрос “Ъ”. Отраслевое издание «Фармвестник» также сообщало, что «Медипал-Онко» и «Фармимэкс» планируют поставлять препараты для «Круга добра».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что общие закупки лекарств в государственном сегменте с начала этого года сокращаются из-за окончания пандемии. Но есть еще поставки по «закрытым» контрактам, например, на препараты для лечения раненых в боевых действиях, указывает он. Николай Беспалов не ждет в 2023 году роста объема продаж лекарств в госсекторе, отмечая установку на экономию бюджетных средств. По его словам, перспективы могут быть у поставщиков лекарств, которые замещают импортные препараты.

Екатерина Ракитина

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