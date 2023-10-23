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Коммерсантъ FM
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IKEA место пусто не бывает

Российские производители мебели занимают освободившиеся торговые площади

Принадлежавшие вне торговых комплексов «Мега» площади ушедшей с российского рынка IKEA начинают занимать локальные мебельные компании. Так, калининградский Lazurit в московском торгцентре «Европолис», где ранее был магазин городского формата шведского производителя, будет развивать новый мультибрендовый гипермаркет. Российские производители ранее неохотно открывали магазины больших площадей из-за отсутствия серьезных компетенций в мерчандайзинге, в котором была сильна IKEA. За последнее время их у местных производителей особо не прибавилось, отмечают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский производитель мебели Lazurit в конце октября откроет первый мультибрендовый гипермаркет мебели и товаров для дома площадью 7 тыс. кв. м в торговом центре «Европолис» в Москве на месте бывшего магазина городского формата ушедшей из России шведской IKEA, рассказали “Ъ” в компании. Объем инвестиций в гипермаркет составил более 100 млн руб.

В гипермаркете будет представлена продукция 50 российских производителей мебельной и интерьерной продукции, товаров для дома, в том числе «Ангстрем», Moon, «Стильные кухни», а также бытовая техника, уточнили в компании. При этом сейчас ассортимент фирменных салонов Lazurit в основном состоит из мебели собственного производства. Производитель также ведет переговоры об открытии мультибрендовых гипермаркетов в крупных торгцентрах во всех городах-миллионниках, сообщил “Ъ” директор департамента по развитию и управлению арендными отношениями компании Александр Аносов.

Производитель мебели Lazurit основан в 1992 году в Калининграде, где также находится производство компании. Розничная сеть компании насчитывает более 500 салонов в 170 городах России. По данным СПАРК, выручка управляющего розничной сетью ООО «Торговый дом "Лазурит"» по итогам 2022 года составила 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 8 млн руб. Владельцем Lazurit является Игорь Мигушов.

До начала боевых действий РФ на Украине весной 2022 года у IKEA было 14 мебельных центров в торговых комплексах «Мега», принадлежавших самой шведской компании (в начале октября 2023 года они перешли Газпромбанку). В Москве также работали три точки меньшего формата «ИКЕА Сити»: они находились на арендованных площадях в других торгцентрах в черте города. Кроме «Европолиса» такие магазины были в «Мозаике» и «Авиапарке». Площади в последнем в начале этого года занял магазин «Мебельрум».

Гипермаркеты мебели становятся популярными у покупателей — это позволяет им купить все в одном месте, говорит сооснователь мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий. Но такой формат, по его словам, может работать только в массовом сегменте, так как покупатели премиальной мебели рассчитывают на более высокий сервис.

Уход с российского рынка IKEA подтолкнул многих локальных мебельных ритейлеров увеличивать площади магазинов, констатирует партнер в сервисе по организации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова. Так, Askona в этом году открыла первый гипермаркет площадью 5 тыс. кв. м. Mr.Doors в 2024 году планирует открыть первый свой салон площадью около 1 тыс. кв. м, расширив ассортимент за счет новой мягкой мебели собственного производства и товаров для дома, говорит Максим Валецкий.

Планы открывать гипермаркеты большей площади — новый тренд в мебельном сегменте ритейла. Сейчас средний размер монобрендовых магазинов российских производителей составляет 500–700 кв. м, говорит Ирина Болотова. Однако, по ее мнению, выход в новый для мебельщиков формат вынуждает их наращивать ассортимент, работая и со сторонними брендами.

Приобретение товаров для дома относится к импульсивным покупкам, что требует грамотного мерчандайзинга, в котором как раз была сильна IKEA, добавляет госпожа Болотова. Опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка признают, что до сих пор таких компетенций у локальных игроков рынка не так много.

Алина Савицкая

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