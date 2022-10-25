Матрасы расстилаются перед маркетплейсами

Уход с российского рынка IKEA вынуждает ее локальных контрагентов искать новые каналы продаж. Так, ГК «Аскона» решила начать выпуск бюджетной линейки товаров для сна на мощностях, где ранее производилась продукция по заказу шведского ритейлера. Компания намерена продавать товары под новым брендом buyson на маркетплейсах России, Казахстана и Белоруссии. Однако, предупреждают эксперты, в этом ценовом сегменте высокая конкуренция среди производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

ГК «Аскона» Владимира Седова запустила бюджетный бренд товаров для сна buyson, которые будут продаваться на маркетплейсах, сообщили “Ъ” в компании. Объем инвестиций в проект — около 102 млн руб., уточнила исполнительный директор «Аскона» B2B и бренда buyson Светлана Образцова. Онлайн-продажи продукции buyson планируется также запустить в Казахстане и Белоруссии. Компания намерена в 2023 году достичь объема онлайн-продаж новой линейки товаров в 1 млрд руб. в год, говорит госпожа Образцова.

Продукция buyson выпускается на фабрике «Асконы» во Владимире мощностью более 500 тыс. единиц в год. Для производства матрасов под этим брендом также задействована фабрика мощностью более 1 млн единиц в год, где ранее компания выпускала товары по заказу шведской IKEA, объявившей об уходе с российского рынка. «При этом продукция buyson — это не копия ассортимента, который мы производили для IKEA, так как технологические карты шведского ритейлера являются его интеллектуальной собственностью»,— поясняет гендиректор ГК «Аскона» Александр Маненок.

Объем онлайн-продаж в России стремительно растет, но из-за ценового давления маркетплейсов на поставщиков у «Асконы» не было возможности сохранить единую стоимость товаров на разных площадках, поясняет Светлана Образцова. Поэтому для маркетплейсов был создан отдельный бюджетный бренд, который сейчас представлен почти на всех онлайн-площадках страны.

Сегодня в бюджетном сегменте на рынке матрасов наиболее заметными игроками являются Corretto, «Димакс» и «Промтекс-Ориент», говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В нижнем ценовом сегменте на Ozon пользуются популярностью матрасы под марками Local, Healson и Plams, сообщили в маркетплейсе. В целом, по данным Ozon, ассортимент матрасов на онлайн-площадке в сентябре вырос более чем в десять раз год к году. В «Яндекс.Маркете» говорят, что продажи матрасов в денежном выражении на маркетплейсе в сентябре увеличились в 3,6 раза в годовом выражении.

Большинство производителей мебели и товаров для дома, ранее работавших с IKEA, переключились на продажи через маркетплейсы, констатирует партнер One Story Ольга Сумишевская. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за восемь месяцев 2022 года объем онлайн-продаж в РФ вырос на 39% год к году, превысив 3 трлн руб.

Значимую долю предложения текстильной продукции в бюджетном сегменте в России сегодня занимает импорт из Турции и стран Азии, говорит Ольга Сумишевская. Михаил Бурмистров отмечает, что после ухода IKEA из России даже с учетом снижения спроса объем предложения текстильной продукции недостаточен, особенно в низком ценовом сегменте.

Ольга Сумишевская считает логичным продвижение «Асконой» своего нового бренда в Казахстане и Белоруссии, где есть сырьевая база для производства текстильных изделий. Михаил Бурмистров говорит, что экспансия и развитие на рынках стран ближнего зарубежья сейчас в фокусе у многих крупных российских игроков рынка мебели и товаров для дома. При этом, уточняет он, у «Асконы» уже есть опыт работы за рубежом, включая собственные интернет-магазины и сеть франчайзинговых магазинов.

Алина Савицкая