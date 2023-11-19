Глава МИД Латвии Кариньш заявил о желании стать генсеком НАТО
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется поучаствовать в выборах генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление представителя господина Кариньша.
Согласно заявлению, Кришьянис Кариньш предложит внести вклад в альянс «за счет своего опыта руководства на посту премьер-министра, четкого понимания угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и опыта достижения международного консенсуса».
Кришьянис Кариньш — один из основателей правой политической партии Латвии «Новое время», а затем ее преемника «Единства». В 2019 году был назначен на пост премьер-министра, а в августе 2023 года подал в отставку. С сентября он занимает должность главы латвийского МИДа.
Действующий генсек НАТО занимает этот пост с октября 2014 года. О желании заменить Йенса Столтенберга также заявляла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Генерального секретаря НАТО назначают путем неофициальных консультаций между странами—участницами альянса, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Он избирается на четыре года, при необходимости срок продлевается.