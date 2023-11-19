Глава МИД Латвии Кариньш заявил о желании стать генсеком НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется поучаствовать в выборах генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление представителя господина Кариньша.

Согласно заявлению, Кришьянис Кариньш предложит внести вклад в альянс «за счет своего опыта руководства на посту премьер-министра, четкого понимания угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и опыта достижения международного консенсуса».

Кришьянис Кариньш — один из основателей правой политической партии Латвии «Новое время», а затем ее преемника «Единства». В 2019 году был назначен на пост премьер-министра, а в августе 2023 года подал в отставку. С сентября он занимает должность главы латвийского МИДа.

Действующий генсек НАТО занимает этот пост с октября 2014 года. О желании заменить Йенса Столтенберга также заявляла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Генерального секретаря НАТО назначают путем неофициальных консультаций между странами—участницами альянса, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Он избирается на четыре года, при необходимости срок продлевается.

Лусине Баласян