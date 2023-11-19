На Кубани объем рынка БАДов достиг 5,4 млрд рублей

Объем рынка БАДов в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2023 года достиг 5,4 млрд руб., что на 37,2% превысило аналогичный показатель прошлого года. В упаковках объем продаж год к году вырос на 14,1% и составил 16 млн штук. Средневзвешенная цена упаковки увеличилась на 20,3% — до 337,8 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным экспертов компании, в 2023 году наибольший прирост в стоимостном объеме показали БАДы, действующие на органы чувств (101%), влияющие на функцию желез внутренней секреции (93,2%), для поддержания функций сердечно-сосудистой системы (91,1%), действующие на кроветворную систему (73,4%), применяемые при отравлениях и интоксикациях (72,8%), при заболеваниях костной системы (53,5%), при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях (46,6%), влияющие на репродуктивную систему (44,8%), поддерживающие функцию иммунной системы (40,9%), действующие на организм в целом (35,1%). При этом продажи БАДов, применяемых при заболеваниях дыхательной системы, продемонстрировали по стоимостному объему отрицательную динамику — минус 3,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно исследованию, больше всего подорожали «Эвалар Лимфо Транзит» (напиток 100 мл №1) — на 61,4%, «Эвалар Магний хелат Anti-Age» (таблетки 1,4 г №120) — на 30,4%, «Витамир Янтарная кислота форте» (ТБ П/О 400 мг, 620 мг №30) — на 29,9%, «Эвалар Магний хелат Anti-Age» (таблетки 1,4 г №60) — на 26,6%, «Эвалар Олиджим» (таблетки 0,52 г №100) — на 25,9%.

Как писал в сентябре «Ъ», в России после пандемии COVID-19 рынок биоактивных добавок к пище начал ожидаемо расти. Их доля достигла около 30% в стоимостном выражении в парафармацевтических группах товаров и около 6% во всем ассортименте аптечных организаций. Эксперты связывают это с тем, что россияне стали больше внимания уделять своему здоровью. На этом фоне растет и предложение на рынке. По данным Союза производителей БАДов к пище, в прошлом году объем рынка таких добавок в России составил 100 млрд руб. , а по итогам текущего года может показать прирост еще в 15%.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram