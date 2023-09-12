Подделкам сгоняют рыбий жир

Биологически активные добавки к пище стали продукцией повседневного спроса для большинства россиян. Однако не все из них полезны и безопасны: нелегальный рынок БАДов с каждым годом только увеличивается, что уже стало серьезной проблемой для добропорядочного бизнеса. Эксперты видят выход в усилении регулирования на рынке и предстоящей обязательной маркировке. Уже сейчас бюджет из-за нелегальной продукции недополучает более 2 млрд руб. в год, а производители при уничтожении рынка незаконных биодобавок могли бы рассчитывать на дополнительные 5,4 млрд руб. дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

После пандемии COVID-19 рынок биоактивных добавок к пище начал ожидаемо расти. Их доля достигла около 30% в стоимостном выражении в парафармацевтических группах товаров и около 6% во всем ассортименте аптечных организаций, приводят оценку специалисты Высшей школы экономики. Эксперты связывают это с тем, что россияне стали больше внимания уделять своему здоровью.

На этом фоне растет и предложение на рынке. Союз производителей БАД к пище отмечает, что в 2022 году объем рынка БАДов составил 100 млрд руб. и по прогнозу на 2023 год прирост составит еще 15%. Структура самого спроса также изменилась: «В 2022 году с уходом ковидных трендов упал спрос на витамин C на 12% и витамин D на 9%»,— приводит пример директор по развитию Союза производителей БАД к пище Иван Дындиков. По его словам, также на 29% вырос спрос на магний, на 36% — на антиоксиданты, продажи омеги увеличились на 16%.

Дальний Восток — ключевой регион—участник отрасли отечественных БАДов, добавки дальневосточного производства пользуются особенным спросом. Здесь производятся уникальные омега-3 жирные кислоты из дикого камчатского лосося и разрабатываются БАДы из различных морских организмов. Однако, по мнению заместителя директора Тихоокеанского института биоорганической химии Михаила Кусайкина, более активному развитию российских производителей, у которых действительно большой потенциал, мешает серый рынок.

По данным Научно-исследовательского финансового института Минфина России, в настоящее время доля незаконного оборота на рынке БАДов может доходить до 20% и выше. Оценки Высшей школы экономики еще негативнее — по их данным, объем незаконного оборота БАДов в 2022 году составил 466 млн упаковок, или около 45% от общего объема рынка. «Российские производители делают продукцию достойного качества, которая известна за рубежом. Нелегальный рынок наносит ей, безусловно, репутационный ущерб»,— говорит Иван Дындиков.

«Для себя везу»

Самой распространенной схемой поставок нелегальных БАДов является серый импорт, зачастую из ЕАЭС. Руководитель направления логистики «СОЛГАР Витамин» Анатолий Стельмах говорит, что чаще всего физические лица заказывают посылку или привозят БАДы в багаже, игнорируя процедуры получения документов, уплаты налогов и взносов, с формулировкой «для личного потребления». Далее эта продукция реализуется через онлайн-каналы.

«Наибольший удар от такой продукции приходится на конечного покупателя, ведь дельцы не несут никакой ответственности за свой нелегальный товар»,— поясняет Анатолий Стельмах.

Другая махинация, превратившаяся в большую проблему,— это реализация пищевых концентратов и добавок под видом БАДов. На онлайн-площадках такие добавки маскируют под БАДы, называя товар, например, «комплексная пищевая добавка для мужчин» и добавляя отметку «не является лекарственным средством».

«Пищевые добавки и БАДы — это совершенно разные группы продуктов, которые регулируются отдельными регламентами Таможенного союза. Недобросовестные производители и дистрибуторы идут на эти уловки ради выгоды, потому что пищевые добавки в разы дешевле настоящих БАДов. Оборот таких подделок растет: по оценкам союза, это порядка 60 млн упаковок в год»,— оценивает Иван Дындиков.

В Тихоокеанском институте биоорганической химии обеспокоены также проблемой распространения контрафактных БАДов, которые могут нанести существенный вред организму. «Известно, что трепанг славится своими полезными свойствами, но мало кто знает, что токсичных веществ в нем даже больше. Отделить полезное и вредное — очень сложный процесс. Однако на рынке часто встречаются низкокачественные продукты, которые являются просто молотым трепангом или настойкой на спирте. Такая добавка не принесет никакой пользы организму, а только нанесет вред печени»,— приводит пример доктор биологических наук Михаил Кусайкин.

Врачебное сообщество также предостерегает от покупок очень дешевых псевдоБАДов и незарегистрированных продуктов. «БАДы сейчас принимаются почти каждым россиянином. Они являются дополнением к комплексному восстановлению и поддержанию здоровья организма, поэтому качество добавок должно быть непоколебимо. Наличие в магазинах нелегальных или некачественных БАДов, которые могут нанести вред,— это большая проблема, с которой нужно бороться всеми возможными способами»,— комментирует врач-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Фокус внимания

Власти уже обратили пристальное внимание на проблему. Страдает честный бизнес, которому такая недобросовестная конкуренция на рынке создает препятствия для работы, потери несет государственный бюджет от неуплаченных таможенных и налоговых сборов, и, конечно, под угрозой граждане, в том числе дети, которые также принимают БАДы, рассказывает депутат Сергей Лисовский.

Сама отрасль тоже видит необходимость в комплексном усилении регулирования на рынке БАДов. Участники рынка предлагают ужесточить контроль за продажей подделок и псевдоБАДов на маркетплейсах. Также есть инициативы введения досудебной блокировки сайтов с нелегальной продукцией и развития нормативного регулирования за производством и оборотом БАДов. Все эти нововведения еще находятся в разработке, однако один эффективный инструмент, обязательная маркировка БАДов в системе «Честный знак», вступает в силу уже 1 сентября, и, по мнению экспертов, ее введение — своевременная мера.

Маркировка зарекомендовала себя как эффективный инструмент, в кратчайшие сроки помогающий обелить рынки, отмечают они. По заявлениям Минпромторга РФ, маркировка уже сократила оборот нелегальной обуви на треть, шин и покрышек — вдвое, парфюма и табака — на четверть, эффекты существенные и в других товарных группах. А в целом экономические эффекты для страны от внедрения маркировки составили 435 млрд руб., это дополнительные налоговые поступления и положительный баланс расходов и доходов бизнеса, сообщал ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов. До 2026 года показатель вырастет до 1,6 трлн руб. за счет новых товарных групп, отмечал он. Обязательной маркировке сейчас подлежат молочная продукция, бутилированная вода, лекарства, пиво, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.

«Серый рынок БАДов увеличился за последнее время. Введение маркировки сейчас — это логичный шаг, который приведет к росту бюджетных поступлений и качества продукции»,— отмечает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна Рыкова.

Введение маркировки на биологически активные добавки к пище будет проходить поэтапно. В этом году с 1 октября производители и импортеры начнут маркировать свою продукцию и передавать данные в государственную систему маркировки «Честный знак», а с 1 ноября появляется обязанность о внесении в декларации сведений о кодах маркировки и кодах агрегатов для импортеров.

Ранее в стране проводился эксперимент по маркировке биологически активных добавок. С инициативой включить эту группу товаров в систему маркировки выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова и представители отрасли. Результаты эксперимента были подведены в феврале этого года. В пилотном проекте приняло участие 4780 компаний, в том числе крупнейшие производители. Была апробирована большая часть технологических и бизнес-процессов, учитывающих специфику производства и оборота БАДов, протестировано нанесение маркировки на все виды упаковки.

В Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») отмечают, что опыт, полученный в эксперименте, помогает сегодня отрасли эффективно и своевременно готовиться к обязательным требованиям по маркировке. «На сегодняшний день регистрацию в государственной системе маркировки "Честный знак" прошло более 8 тыс. участников рынка. Если говорить об импортерах, то мы видим в два с половиной раза больше таких подключений, чем выдано свидетельств о госрегистрации на БАДы»,— говорит руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Эксперт «Честного знака» отмечает, что с введением маркировки данные об объемах рынка и участниках оборота будут объективными, а система прослеживаемости каждой единицы продукции поможет планомерно снижать долю незаконного оборота и минимизировать те риски и угрозы, которые сейчас создает серый сегмент. Специалисты Высшей школы экономики прогнозируют, что введение обязательной маркировки БАДов и обеление рынка приведет к увеличению доходов легальных производителей до 5,4 млрд руб. в год, а доходы государственного бюджета вырастут на 2 млрд руб. в год — именно такие средства сейчас недополучают бизнес и государство.

«"Честный знак" уже доказал свою эффективность в других товарных группах. Но, чтобы обезопасить наших граждан и создать комфортные условия для бизнеса, нельзя останавливаться на достигнутом. Есть и другие отрасли, в которых доля нелегальной продукции тоже высокая, например, наш национальный продукт — красная и черная икра, эксперимент по маркировке которой сейчас проходит в стране»,— говорит депутат Сергей Лисовский.

Егор Андреев