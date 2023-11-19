Президент НЛМК Григорий Федоришин покинет пост в начале 2024 года

Председатель правления и президент ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Григорий Федоришин покинет пост в январе 2024 года. Об этом сообщила группа.

Собрание акционеров в форме заочного голосования, на котором будет утверждено досрочное прекращение полномочий Григория Федоришина и избран новый президент, назначено на 6 января. Владельцы не менее чем 2% голосующих акций могут предложить своего кандидата на этот пост.

Представитель НЛМК рассказал «Ъ», что решение избрать нового руководителя было плановым «в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла». Кандидатуры на пост президента станут известны в декабре.

Григорий Федоришин родился в 1979 году. Окончил Финансовой академии при правительстве РФ и бизнес-школу INSEAD. Работал директором практики по реструктуризации бизнеса в компании PricewaterhouseCoopers и менеджером по инвестиционным проектам ИК «Либра Капитал». В 2011 году стал директором по стратегическому развитию НЛМК. Через два года вошел в состав правления компании. В 2013–2017 годах — вице-президент по финансам. Также в течение 2016 года руководил подразделением «Сортовой прокат Россия». С 2017 по 2018 годы был старшим вице-президентом — зампредом правления. Возглавил НЛМК в феврале 2018 года.

После ухода с поста президента господин Федоришин останется в совете директоров компании.

О причинах продажи группой сортовых заводов читайте в материале «Ъ» «НЛМК скинул арматуру».

Александр Прытков

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