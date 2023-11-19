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На набережной Кутузова в центре Петербурге модернизировали систему освещения

В центре Санкт-Петербурга завершилась модернизация системы наружного освещения на набережной Кутузова. Работы провели специалисты СПб ГБУ «Ленсвет».

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Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

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Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Набережную Кутузова осветили 33 новых светодиодных фонаря. Чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Как пояснили энергетики, современное оборудование позволило снизить потребление электроэнергии. Благодаря равномерному освещению набережной улучшилось восприятие пространства вдоль Невы — от Литейного моста до реки Фонтанки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую систему наружного освещения в Петербурге также оборудовали в промзоне Парнас и еще в нескольких локациях в разных районах города.

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