На набережной Кутузова в центре Петербурге модернизировали систему освещения

В центре Санкт-Петербурга завершилась модернизация системы наружного освещения на набережной Кутузова. Работы провели специалисты СПб ГБУ «Ленсвет».

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Набережную Кутузова осветили 33 новых светодиодных фонаря. Чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Как пояснили энергетики, современное оборудование позволило снизить потребление электроэнергии. Благодаря равномерному освещению набережной улучшилось восприятие пространства вдоль Невы — от Литейного моста до реки Фонтанки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую систему наружного освещения в Петербурге также оборудовали в промзоне Парнас и еще в нескольких локациях в разных районах города.

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