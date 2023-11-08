На Васильевском острове модернизировали систему наружного освещения

В очередной локации Санкт-Петербурга модернизировали систему наружного освещения. Новые светодиодные фонари вместо старых натриевых светильников появились на 16-17 линии Васильевского острова — от набережной лейтенанта Шмидта до Камской улицы. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению администрации города.

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Как уточнили в комитете Смольного, для городских улиц и магистралей в Петербурге применяются светодиоды теплой цветовой температуры 3000 К. Над восемью пешеходными зонами разместили более контрастные фонари (5000 К), что позволяет акцентировать внимание водителей на данных участках дороги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что систему наружного освещения в Петербурге модернизировали также на Ораниенбаумском шоссе, Английской и Ушаковской набережных и еще по целому ряду адресов.

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