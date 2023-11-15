В промзоне Парнас на севере Петербурга оборудовали систему наружного освещения

В промышленной зоне Выборгского района Санкт-Петербурга, на Парнасе оборудовали систему наружного освещения. Она появилась в 4-м и 5-м Верхних переулках, где расположены несколько предприятий и остановки общественного транспорта.

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Как сообщили в пресс-службе Смольного, в 4-м Верхнем переулке, в частности, установлено 25 опор наружного освещения и 30 светильников, проложена кабельная линия протяженностью 103 м, смонтировано 1,8 км воздушной линии электропередачи.

В 5-м Верхнем переулке, в свою очередь, установили 89 опор наружного освещения и 101 светильник, проложили 116 м кабельной линии и смонтировали 4,9 км воздушной линии электропередачи.

Освещение управляется дистанционно из диспетчерской ГБУ «Ленсвет».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что систему наружного освещения модернизировали еще в одной локации Выборгского района Петербурга, а также по ряду адресов в разных районах города.

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