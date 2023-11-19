Ураганный ветер обрушился на регионы Сибири

Из-за сильного ветра в Алтайском крае введено ограничение движения на дороге от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха. «Пришлось ввести ограничение движения из-за того, что под влиянием сильного ветра деревья падают на проезжую часть»,– сообщил губернатор Виктор Томенко.

Мэрия Барнаула сообщает о закрытии движения по шоссе Ленточный бор и Лесной тракт для всех видов транспорта. По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра в регионе составляет 20-25 м/с, местами порывы 28-33 м/с.

Также об ухудшении погоды предупреждает МЧС Красноярского края. Ведомство также сообщило о работе звуковой системы оповещения населения об ураганном ветре. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах края 19 ноября и ночью 20 ноября ожидается очень сильный ветер 15-20 м/с, местами более 25 м/. Резкое понижение температуры воздуха – на 10 градусов и более –ожидается 20 ноября.

Об ураганом ветре синоптики предупреждают и в Кузбассе. В регионе 19 ноября ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25-28 м/с. Резкое похолодание. В соцсетях жители региона публикуют последствия ураганного ветра: сорванные крыши, упавшие рекламные конструкции.

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Оксана Павлова