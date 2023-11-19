Советник офиса Зеленского Подоляк усомнился в способности Украины «выстоять»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сомневается в том, что Киев в долгосрочной перспективе сможет противостоять России и находиться с ней в состоянии военного конфликта.

«Россия тратит на военные действия огромные средства, и это не может не оказать своего влияния на ситуацию. Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет, сможем ли мы выстоять?»— задался вопросом чиновник в эфире украинского «24 канал».

По словам господина Подоляка, главной задачей Украины и ее западных союзников должно стать давление на Россию. «Мы должны минимизировать ее ресурсы, это должно стать важной совместной задачей. Ресурсов у России должно стать гораздо меньше, чем сейчас»,— подчеркнул советник главы офиса президента Украины.

Михаил Подоляк также добавил, что на расклад сил в зоне боевых действий влияет количество оружия у противоборствующих сторон: на данный момент по этому показателю «Россия имеет над Украиной большое преимущество». «Такую ситуацию нужно менять»,— добавил он.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов