Сирота из Мариуполя, определенный в семью из Подмосковья, покинул Россию

18-летний сирота из Мариуполя Богдан Ермохин, которого весной 2022 года определили в приемную семью в Подмосковье покинул Россию и сейчас находится в Белоруссии, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на его адвоката Екатерину Бобровскую. По словам госпожи Бобровской подросток встретился в Белоруссии со своей сестрой.

Как сообщает издание, молодого человека вывезли из Мариуполя весной 2022 года. В начале 2023 года он самостоятельно вернуться на территорию Украины, но на границе с Белоруссией его задержали правоохранительные органы России, утверждает «Верстка».

В начале ноября Богдану Ермохину вручил повестку российский военкомат. После этого он записал обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой. 9 ноября российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что возвращение Богдана Ермохина на Украину согласовано. Ранее она говорила, что его вывезли из Мариуполя вместе с 30 другими детьми. Она утверждала, что все эти дети были «беспризорниками», которых российские военные «собирали по подвалам».

1 ноября госпожа Львова-Белова сообщила, что пять детей, разлученных с семьями из-за специальной военной операции на Украине, вернулись на родину. В мае стало известно, что с начала военного конфликта Россия вернула на Украину 371 ребенка.

Украина и ряд западных стран обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Кремль утверждал, что дети были эвакуированы с опасных территорий, и не считает это депортацией. В середине марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

Эрдни Кагалтынов