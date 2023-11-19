Глава МИД Австрии выступил за приезд Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью Die Presse, что считает правильным пригласить российского коллегу Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который пройдет в столице Северной Македонии Скопье.

Господин Шалленберг добавил, что готов к переговорам с главой МИД РФ, если представится такая возможность. «Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы»,— сказал австрийский министр (цитата по ТАСС).

Министерская встреча ОБСЕ пройдет в столице председательствующей сейчас в организации Северной Македонии 30 ноября — 1 декабря. В ближайшие три недели 57 странам-участницам организации предстоит попытаться разрешить сразу несколько острых противоречий, так или иначе связанных с конфликтом между Россией и Западом. Без урегулирования разногласий дальнейшее существование ОБСЕ повиснет на волоске. В МИД РФ «Ъ» сказали, что «вопрос ее будущего открыт».

Подробнее — в материале «Скопье ломают».

Эрдни Кагалтынов