ГУР Украины отрицает информацию о переходе летчика ВСУ на российскую сторону

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал сообщение ТАСС о переходе летчика украинских вооруженных сил на сторону России «информационно-психологической операцией» (ИПСО) РФ, передает «Украинская правда».

«Это запоздалая российская ИПСО в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров, а также пилотов с техникой»,— заявил господин Юсов.

18 ноября российское государственное агентство ТАСС сообщило, что летчик ВСУ вертолета Ка-52 Алексей Воевода перешел на сторону России. Агентство сослалось на самого господина Воеводу. Он заявил, что сейчас консультируется с ФСБ.

ТАСС назвало летчика автором Telegram-канала «Воевода». В нем он утверждает, что организовал побег вместе с военным блогером Кириллом Федоровым. По его словам, летчик смог долететь до подконтрольной России территории на угнанном Су-27. Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что летчик-перебежчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала боевых действий на Украине.