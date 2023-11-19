Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГУР Украины отрицает информацию о переходе летчика ВСУ на российскую сторону

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал сообщение ТАСС о переходе летчика украинских вооруженных сил на сторону России «информационно-психологической операцией» (ИПСО) РФ, передает «Украинская правда».

«Это запоздалая российская ИПСО в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров, а также пилотов с техникой»,— заявил господин Юсов.

18 ноября российское государственное агентство ТАСС сообщило, что летчик ВСУ вертолета Ка-52 Алексей Воевода перешел на сторону России. Агентство сослалось на самого господина Воеводу. Он заявил, что сейчас консультируется с ФСБ.

ТАСС назвало летчика автором Telegram-канала «Воевода». В нем он утверждает, что организовал побег вместе с военным блогером Кириллом Федоровым. По его словам, летчик смог долететь до подконтрольной России территории на угнанном Су-27. Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что летчик-перебежчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала боевых действий на Украине.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...