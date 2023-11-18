ТАСС: летчик ВСУ перешел на российскую сторону

Летчик вооруженных сил Украины перешел на сторону России, сообщает ТАСС со ссылкой на летчика вертолета Ка-52 Алексея Воеводу, который называет себя организатором побега. По его словам, сейчас летчик консультируется с ФСБ.

«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности»,— сообщил ТАСС Алексей Воевода, автор Telegram-канала «Воевода» и военный летчик.

Сначала Алексей Воевода сообщил о побеге у себя в Telegram-канале. Он утверждает, что организовал побег вместе с военным блогером Кириллом Федоровым. По его словам, летчик смог долететь до подконтрольной России территории на угнанном Су-27.

Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что летчик-перебежчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала боевых действий на Украине.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».