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Коммерсантъ FM
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Депутат ГД Альшевских заявил, что изучит признание иноагентом Марата Никандрова

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских заявил изданию «Подъем», что изучит случай включения в реестр иностранных агентов 19-летнего Марата Никандрова. Господин Никандров заявил изданию «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом), что «по приколу» подал заявление в Министерство юстиции РФ, чтобы его признали иноагентом.

«Там процедура вся прописана. Если это произошло в нарушение действующего законодательства, прокуратура вправе провести проверку и, если выявит нарушение, поправит. Изучу этот случай, и если на самом деле необходимо инициировать внесение поправок, чтобы устранить какие-то пробелы, мы с коллегами это обсудим в нашей комиссии и примем решение»,— сказал господин Альшевских.

Марат Никандров был включен в реестр иностранных агентов 17 ноября. Минюст сообщил, что решение о включении его в реестр было принято «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

Господин Никандров рассказал «Грозе», что заполнил на сайте Минюста соответствующую анкету. Он заявил, что просто внес в анкету паспортные данные, СНИЛС и ИНН. При этом, по словам господина Никандрова, его не попросили предоставить данные о зарубежном источнике финансирования.

Эрдни Кагалтынов

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