Минюст объявил иноагентами актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times

Министерство юстиции 17 ноября внесло в реестр иностранных агентов четверых граждан РФ и три организации, в том числе актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times. Также в список внесены журналист Илья Бер, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, псковский журналист Марат Никандров и организация Hidemynetwork Ltd., реализующая VPN-сервис «HideMyname».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Основания для внесения в реестр:

Яна Троянова , следует из пресс-релиза Минюста, «распространяла недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также выступала против спецоперации на Украине. Минюст указывает, что она осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил страны. В качестве респондента участвовала на информационных площадках, «предоставляемых иностранными СМИ»;

, следует из пресс-релиза Минюста, «распространяла недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также выступала против спецоперации на Украине. Минюст указывает, что она осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил страны. В качестве респондента участвовала на информационных площадках, «предоставляемых иностранными СМИ»; The Moscow Times распространяло «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Издание осуществляло действия, утверждает ведомство, «направленные на формирование негативного образа» российской власти, а также участвовало в создании и распространении материалов иностранных агентов. Как отмечает Минюст, руководство изданием осуществляется «иностранными лицами и структурами»;

распространяло «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Издание осуществляло действия, утверждает ведомство, «направленные на формирование негативного образа» российской власти, а также участвовало в создании и распространении материалов иностранных агентов. Как отмечает Минюст, руководство изданием осуществляется «иностранными лицами и структурами»; Илья Бер «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти и проводимой ими политике; участвовал в создании материалов иностранных агентов. В качестве респондента, отмечает Минюст, журналист участвовал на информационных площадках, «предоставляемых иностранными структурами»;

«распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти и проводимой ими политике; участвовал в создании материалов иностранных агентов. В качестве респондента, отмечает Минюст, журналист участвовал на информационных площадках, «предоставляемых иностранными структурами»; Александр Морозов, отмечает Минюст, «негативно высказывался» в отношении спецоперации на Украине, «открыто выступал в поддержку» ВСУ, а также призывал к действиям, «результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России; «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей, «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов».

Новость дополняется.