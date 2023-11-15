Предварительное следствие по делу Стрелкова завершено

Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов сообщил ТАСС, что предварительное следствие по делу его подзащитного завершено. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, добавил господин Молохов. Игоря Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Защита экс-главы минобороны ДНР утверждает, что поводом для уголовного дела стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных в двух полках. По предъявленной статье предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

21 июля Игоря Стрелкова задержали и отправили в СИЗО «Лефортово». 12 сентября Мещанский суд продлил ему арест до 18 декабря. О продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием его дела. Оспаривая ходатайство, обвиняемый говорил, что не может скрыться от следствия, поскольку находится в розыске Интерпола как осужденный по делу о крушении авиалайнера (рейс MH17) в 2014 году. Суд продление ареста признал законным.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Гаагский приговор не помог Игорю Стрелкову».