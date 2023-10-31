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Коммерсантъ FM
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Подмосковный депутат Надеждин выдвинется на выборы президента от «Союза правых сил»

Политсовет партии «Гражданская инициатива» одобрил муниципального депутата подмосковного Долгопрудного, бывшего депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина в качестве кандидата от партии на президентских выборах. Об этом «Ведомостям» сообщил сам господин Надеждин.

«Я обратился с просьбой о выдвижении в политсовет партии «Гражданская инициатива. Лидер партии Андрей Нечаев — мой давний соратник, единомышленник. На днях политсовет рассмотрел мою просьбу и принял положительное решение», — рассказал Борис Надеждин.

Андрей Нечаев подтвердил «Ведомостям» выдвижение Бориса Надеждина. «У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любой случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно»,— отметил он.

«Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и в региональных парламентах. По закону о выборах президента без сбора подписей могут выдвигаться только кандидаты от партий, представленных либо в нижней палате парламента, либо как минимум в трети региональных парламентов. Кандидаты от прочих партий обязаны собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.

По словам господина Надеждина, штабы для сбора подписей будут открыты в 53 регионах. «Мы составили список всех городов, в которых больше 100 тыс. жителей, где организационно есть смысл собирать подписи. Плюс пришлось добавить отдельно Ленинградскую область»,— уточнил он.

Кавказские республики и новые регионы не войдут в перечень тех, где будут представлены штабы для сбора подписей. Борис Надеждин объяснил такое решение возможными проблемами у тех, кто поддержит оппозиционного кандидата, а также трудностями в проведении выборов из-за военного положения в новых регионах. Господин Надеждин намерен выступать против военных действий, говорится в его программе. Финансировать кампанию политик планирует через краудфандинг.

60-летний Борис Надеждин стал первым политиком, публично заявившим о намерении участвовать в предстоящих в марте 2024 года выборах президента (официально кампания стартует в середине декабря 2023-го). Планы принять участие в выборах политик подтвердил Ъ 11 октября. Тогда он рассказал, что заинтересован в выдвижении от партии, поскольку такой вариант упрощает проблему сбора подписей избирателей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эпизод XXIV: новая надежда».

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