Гаагский приговор не помог Игорю Стрелкову

Мещанский райсуд Москвы продлил на три месяца содержание под стражей бывшему министру обороны ДНР, полковнику в отставке Игорю Гиркину (Стрелкову), обвиняемому в публичных призывах к экстремизму. Одновременно суд отклонил ходатайство адвокатов, просивших избрать подзащитному в качестве меры пресечения домашний арест. Причем подследственному не помогли ни многочисленные благодарности, полученные во время службы в ФСБ, ни даже копия резолютивной части приговора Гаагского суда, по которому экс-министру ДНР назначено пожизненное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Гиркин (Стрелков) в Мещанском суде Москвы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Гиркин (Стрелков) в Мещанском суде Москвы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поддержать Игоря Гиркина в суд пришли многочисленные сторонники. Однако в судебный зал удалось пройти не всем — пустили лишь родных и представителей СМИ. Само заседание заняло не больше 40 минут, но судье Анне Майоровой потребовался еще час для вынесения решения.

Установив личность подследственного, председательствующая предложила представителю следствия огласить ходатайство о продлении ареста. Однако тот попросил судью провести заседание в закрытом режиме, сославшись на то, что будут оглашаться документы, связанные со здоровьем Игоря Гиркина. Его адвокаты, посовещавшись с подзащитным, оставили данный вопрос на усмотрение суда. Но госпожа Майорова отклонила просьбу следователя, указав на то, что он недостаточно ее мотивировал.

Затем следователь ФСБ огласил ходатайство о продлении ареста Игорю Гиркину до 18 декабря — срок, до которого было продлено и само следствие.

Необходимость продления содержания Гиркина под стражей на три месяца следователь мотивировал тем, что этого времени будет достаточно для завершения дела.

При этом упомянул о том, что на сегодняшний день подследственный был уже несколько раз допрошен. Были допрошены и свидетели по делу, проведена лингвистическая экспертиза. Однако, по его словам, надо еще получить результаты назначенных молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической экспертиз.

При этом представитель ФСБ вновь сослался на то, что, оставаясь на свободе, отставной полковник может скрыться, оказать давление на свидетелей. А поскольку он еще обладает навыками оперативно-розыскной работы, то может помешать расследованию дела или уничтожить доказательства. Впрочем, какие именно, следователь не уточнил. Прокурор ходатайство о продлении ареста поддержал.

В свою очередь, адвокат Гаджи Алиев, как и в Мосгорсуде, где обжаловался арест, попросил приобщить к делу характеризующие подзащитного материалы. Среди них было несколько благодарностей от руководителей ФСБ, медицинских учреждений Донецка и Луганска, которым помогал Игорь Гиркин. Также господин Алиев представил копии наградных документов, в том числе на орден Мужества и медаль Суворова. Против приобщения этих документов никто возражать не стал, после чего слово было предоставлено подследственному.

Игорь Гиркин завил, что его состояние здоровья было сильно подорвано во время службы и участия в боевых действиях на Северном Кавказе, в Приднестровье и на Украине, в связи с чем он нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета) он не признавал и не признает.

«Скрываться за границей для меня абсурдно, ведь я приговорен там к пожизненному сроку,— заявил Игорь Гиркин.— А на территории России скрываться глупо, поскольку я не признаю само обвинение и если скроюсь, то косвенно признаю себя виновным. А я намерен доказывать непричастность к призывам к экстремизму».

Игорь Гиркин попросил перевести его на домашний арест. О том же просили суд и его адвокаты.

Защитник Алиев предоставил суду переведенную на русский язык часть приговора суда в Гааге, по которому его клиент заочно получил пожизненный срок по делу о крушении малайзийского Boeing, в результате которого погибли 298 человек. «Эта копия приговора свидетельствует о том, что мой подзащитный не скроется за рубежом,— заявил защитник.— И он не воспрепятствует работе следователя». По словам адвоката, и уничтожить доказательства Игорь Гиркин не сможет, поскольку все необходимые материалы лично выдал следствию. «Он всю свою компьютерную технику отдал и образцы голоса (необходимы для экспертизы.— “Ъ”),— заявил защитник.— А утверждения о том, что мой подзащитный может кому-то угрожать, просто бездоказательны».

Возражая господину Алиеву, следователь заметил, что решения Гаагского суда действуют не во всех странах и именно в них, мол, подследственный может скрыться. А по поводу состояния здоровья отставного полковника сослался на справку из медчасти Лефортовского СИЗО, в которой сообщалось, что медицинских противопоказаний для содержания Игоря Гиркина в изоляторе не имеется. Прокурор с этим согласился.

Судья согласилась с доводами следствия и обвинения, продлив Игорю Гиркину содержание под стражей до 18 декабря. Подсудимый выслушал резолютивную часть постановления без эмоций

Поводом для уголовного преследования Игоря Гиркина, больше известного под псевдонимом Стрелков, стали два его поста в Telegram, касающиеся событий в Крыму и проблем с денежным довольствием военных в двух полках. За это следствие ФСБ возбудило 18 июля уголовное дело, а уже 21 июля Игорь Гиркин был отправлен Мещанским судом под стражу. 2 августа стало известно, что в ФСБ засекретили все материалы по данному уголовному делу.

Алексей Соковнин