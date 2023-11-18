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Коммерсантъ FM
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Reuters: перевозивший украинское зерно балкер подорвался на мине в Черном море

Перевозивший зерно из порта Южный в Одесской области балкер подорвался на мине в Черном море, сообщило агентство Reuters со ссылкой на специалистов и источник в правительстве Украины. По данным агентства, на судне зафиксированы «незначительные повреждения».

Речь идет о балкере Georgia S под флагом Либерии с грузом пшеницы, пишет Reuters. Он столкнулся с плавучей миной вскоре после того, как вышел из порта Южный. Балкер направлялся в румынский порт Констанца.

8 ноября южное командование ВСУ и министерство инфраструктуры Украины сообщали, что под ракетный удар попало гражданское судно в порту Одесской области. Судно под флагом Либерии должно было перевозить железную руду. В результате удара погиб лоцман.

После выхода России из зерновой сделки гарантии безопасности в северо-западной акватории Черного моря, откуда экспортировалось украинское зерно, были отменены. Между тем Украина открыла временные маршруты для торговых судов в Черном море. ВМС Украины предупредили судовладельцев, что не могут гарантировать безопасность временных коридоров.

Лусине Баласян

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