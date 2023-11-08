Власти Украины сообщили о попавшем под ракетный удар судне под флагом Либерии

Гражданское судно в порту в Одесской области попало под удар ракеты, выпущенной с самолетов тактической авиации в Черном море. Как сообщило южное командование ВСУ в Telegram-канале, в результате погиб лоцман, еще четыре человека пострадали — трое членов экипажа и работник порта.

«Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт. Трое членов экипажа — граждане Филиппин — ранены, один из них госпитализирован»,— сообщили в командовании ВСУ.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что судно должно было перевозить железную руду из страны в Китай.

Минобороны России неоднократно утверждало, что не наносит удары по гражданским объектам.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».