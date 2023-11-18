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Коммерсантъ FM
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Украина ввела санкции против Росмолодежи и Минстроя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 106 россиян и 37 российских организаций. В список в том числе внесены глава Крыма Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Документы опубликованы на сайте господина Зеленского.

Также среди физлиц в санкционном списке глава администрации Амвросиевского района ДНР Игорь Лызин, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, мэр Лисичанска Андрей Скорый, глава Генического муниципального округа Херсонской области Елена Терских, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Из организации в санкционный список попали Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», Минстрой, «Молодая гвардия Единой России», а также несколько благотворительных и волонтерских организаций. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Лусине Баласян

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