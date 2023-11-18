Богатейшая женщина России выступила против призывов рожать сразу после школы

Основательница компании Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук «крайне отрицательно» относится к идее сначала рожать детей и только потом получать образование или строить карьеру. По ее мнению, нельзя навязывать девушкам стереотипы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Бакальчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Татьяна Бакальчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно. Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею "сначала замуж и дети, а потом карьера"»,— сказала госпожа Бакальчук на бизнес-форуме «Поколение», ее слова приводят «Ведомости».

Предпринимательница напомнила, что в 20 лет ее не взяли на работу именно потому, что она недавно вышла замуж, поскольку работодатель посчитал, что она уйдет в декретный отпуск. «И я действительно ушла в декрет, а потом основала Wildberries»,— добавила она. «Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги»,— сообщила госпожа Бакальчук.

Основательница Wildberries верит, что современная экономика позволяет женщинам не выбирать между семьей и карьерой: удаленную работу или бизнес можно совмещать с заботой о детях. По ее словам, главное — понять, как совмещать семью и карьеру. Forbes оценивает состояние Татьяна Бакальчук в $7 млрд — она самая богатая в России женщина.

13 ноября сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что пора «перестать девушек ориентировать на получение высшего образования». По ее мнению, обучение иногда «равно деградации», поиск себя затягивается на годы, а «детородная функция упускается». Маргарита Павлова родила дочь через четыре года после получения диплома по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Ранее сенатор говорила, что российское общество готово к запрету абортов.

Что российские власти думают о запрете абортов и социальных гарантиях для семей с детьми — в материале «Ъ» «Рожать не вредно».

Анастасия Ларина