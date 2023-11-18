Минздрав Палестины: при ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли 50 человек

Израиль нанес удар по школе «Аль-Фахура» на севере сектора Газа. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на Минздрав Палестины, погибли минимум 50 человек. При этом журналист Имад Закуд сообщил телеканалу, что жертв — 200. Израиль никак не комментировал удар.

Школа «Аль-Фахур» находится рядом с лагерем для беженцев Джебалия. Ей управляет Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). По словам корреспондента «Аль-Джазиры», в школе прятались от обстрела несколько сотен человек.

4 ноября Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении удара по школе «Аль-Фахур». По данным палестинских властей, при ударе погибли 12 человек, были ранены 54 человека.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Анастасия Ларина