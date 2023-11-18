В Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

В центре Хельсинки прошел митинг против закрытия четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с России, стало известно телеканалу 78.

Митинг был согласован с полицией. В нем приняли участие около 300 человек. На транспарантах протестующих были такие надписи: «Свобода передвижения для всех!», «Давление на граждан — игра правительства Финляндии» и др.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа» («Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала»( «Вяртсиля»). В МИДе Финляндии объяснили необходимость такой меры беженцами, которые используют территорию России для транзита. Речь идет о сирийцах и сомалийцах, которые пытаются пересечь границу без документов. КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

Накануне, 17 ноября, в российской таможне напомнили, что другие четыре КПП на российско-финской границе продолжают работать. Северо-Западное таможенное управление выпустило заявление, в котором уточнило часы работы пунктов «Люття», «Суоперя», «Салла» и «Лотта».

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