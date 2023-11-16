Премьер-министр Финляндии объявил о закрытии КПП на границе с Россией

Часть контрольно-пропускных пунктов на границе между Финляндией и Россией будут закрыты в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом заявил председатель кабинета министров Петтери Орпо.

В связи с решением власти страны четыре пункта пропуска закроются в ночь с пятницы на субботу. Речь идет о «Ваалимаа»/«Торфяновка», «Нуйямаа»/«Брусничное», «Иматра»/«Светогорск» в Ленинградской области и «Ниирала»/ «Вяртсиля» в Республике Карелия. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Всего на границе между странами девять КПП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МВД Финляндии сообщало о планах закрыть границу с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу таких намерений государства.

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