The Guardian: экс-глава Минюста Британии будет получать в LetterOne $311 тыс. в год за 8 часов работы в неделю

Бывший глава Минюста Великобритании Брэндон Льюис назначен главой консультативного совета при председателе инвесткомпании с российскими корнями LetterOne. Он будет получать в год £250 тыс. (около $311 тыс. по текущему курсу) за восьмичасовую рабочую неделю, сообщило издание The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэндон Льюис

Фото: Henry Nicholls / Reuters Брэндон Льюис

Фото: Henry Nicholls / Reuters

О назначении компания известила 26 октября. В ее сообщении сказано, что «глубокий опыт Брэндона укрепит обязательства LetterOne по защите 120 000 рабочих мест, которые зависят от ее инвестиций, и по созданию предприятий, имеющих значение для экономики Великобритании, Европы и США».

Несмотря на то, что Михаил Фридман и Петр Авен, владеющие 49% LetterOne, находятся под санкциями, Брэндон Льюис получил разрешение консультировать компанию от Совещательного комитета по назначениям в бизнесе. При этом господин Льюис остается депутатом в Палате общин, однако ему запрещено лоббировать интересы LetterOne. Также ему запрещено участвовать в судебном процессе между LetterOne и британским правительством. Председатель совета директоров LetterOne Мервин Дэвис подчеркнул, что после ухода Михаила Фридмана, Петра Авена и их партнеров с должностей бизнесмены больше не имеют влияния на компанию. Их доли заморожены санкциями.

Как пишет The Guardian, зарплата господина Льиса будет перечисляться Bergo Holdings, принадлежащей ему и его жене. На сайте компании указано, что она занимается «содействием ответственной и прозрачной торговле металлами и энергоносителями».

Господин Льюис сказал, что после ухода от дел российских бизнесменов компания сосредоточена на осуществлении «исключительно важных» общественных инвестиций. Он также подчеркнул, что компания стала одним из главных «корпоративных спонсоров», оказывающих помощь Украине.

Брендон Льюис занимал пост главы Минюста (полтора месяца в 2022 году), а также был министром по делам Северной Ирландии (2020–2022), в 2018–2019 годах был председателем Консервативной партии и министром без портфеля.

По итогам 2022 года компания LetterOne зафиксировала рекордный убыток в размере $7,85 млрд. А стоимость чистых активов за 2022 год сократилась с $26,8 млрд до $18,7 млрд.

Александра Горошилова