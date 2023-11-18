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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Конгресс США утвердит помощь Киеву не раньше середины декабря

Принятие новой помощи Украине от США рискует затянуться до середины декабря, а может быть, и на больший срок, сообщил Bloomberg без ссылок на источник. Решение в лучшем случае будет принято спустя два месяца после того, как президент Джо Байден направил запрос на $61 млрд на эти цели.

Как пишет Bloomberg, некогда широкая поддержка Украины «дает трещины» на фоне того, что ситуация на поле боя зашла «в тупик». Противостояние в Республиканской партии может привести к тому, что рассмотрение вопроса затянется до Нового года. Сенаторы от обеих партий намерены договориться о пакете мер в ближайшие дни, проблему с согласованием могут возникнуть у Палаты представителей.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно от временного бюджета, который был принят 17 ноября. Белый дом предлагал выделить на эти цели $106 млрд одним пакетом (в том числе больше $61 млрд Украине). Однако республиканцы выступили против этого. Подконтрольная республиканцам Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат, который контролируют демократы, заблокировал инициативу.

О ситуации в Конгрессе — в материале «Ъ» «У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное».

Леонид Уварчев

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