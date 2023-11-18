В Финляндию через границу с РФ за сутки прибыло 163 беженца из 335 с начала года

163 мигранта, прибывших в Финляндию через границу с РФ, запросили убежище 17 ноября, сообщили пограничники юго-востока страны в соцсети X. Всего с начала года было подано 335 заявлений, около 300 из них — с начала ноября. С 18 ноября работа южных пунктов пропуска приостановлена по решению Хельсинки из-за наплыва мигрантов.

Как отмечает Yle, накануне, 17 ноября, прибыло больше людей, чем в предыдущие дни. Так, 16 ноября границу пересекли больше 20 беженцев, 15 ноября — больше 70, 14 ноября — не меньше 50. В основном, как утверждают финские СМИ, прибывают граждане Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Правительство Финляндии с 18 ноября закрыло крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией. Решение было принято из-за наплыва мигрантов, оно будет действовать до 18 февраля. В этот период пассажирско-грузовое движение будет сосредоточено на четырех северных пунктах пропуска.

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Ъ» «Финский финт заразителен».

Леонид Уварчев