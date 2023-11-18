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Коммерсантъ FM
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В декларации саммита АТЭС в США не упоминаются Украина и Ближний Восток

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) опубликовало декларацию по итогам саммита в Сан-Франциско. В документе не упоминается российско-украинский и палестино-израильский конфликты.

О чем говорится в декларации АТЭС:

  • участники обязались содействовать росту, «приносящему ощутимые выгоды и укрепляющему благосостояние всех, включая мелкие, малые и средние предприятия, принадлежащие женщинам, возглавляемые ими и управляемые ими»;
  • участники подтвердили важность укрепления систем здравоохранения для предотвращения пандемий, а также для обеспечения инклюзивной системы и экономического роста;
  • участники выразили приверженность реформы ВТО для улучшения ее функций;
  • участники подтвердили решимость создать «свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду»;
  • участники договорились сократить цифровой разрыв вдвое к 2030 году.

Вместе с тем в заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что «кризис в Газе» обсуждался на саммите. Отмечается, что некоторые участники встречи посчитали, что АТЭС не является площадкой для обсуждения вопросов геополитики. В заявлении США также упоминается российско-украинский конфликт: «Война на Украине еще сильнее обострила продолжающийся кризис продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах». По мнению Вашингтона, последствиями конфликта являются сдерживание экономического роста, отсутствие продовольственной безопасности и повышение рисков финансовой нестабильности.

Подробнее о саммите АТЭС читайте в материале «Ъ» «США и Россия обошлись без Украины».

Леонид Уварчев

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