К границе РФ в Эстонии привезли противотанковые заграждения

Эстонские власти привезли к границе с Россией противотанковые заграждения на случай введения ограничений. Пока «зубы дракона» стоят вдоль забора и не перекрывают проезд.

Фотографии с места, куда привезли заграждения, опубликовало местное издание Postimees. Обычно такие сооружения используют, чтобы помешать движению военной техники.

«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших финских соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов»,— объяснил глава Нарвского погранпункта Марек Лийва изданию Postimees. Он также напомнил, что с 1 февраля запланировано закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт. Эти заграждения в период закрытия будут «ограничивать передвижение автотранспорта на мосту».

Начальник отдела погранслужбы департамента полиции Эстонии Вейко Коммусаар ранее допустил, что некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с РФ будут закрыты. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что Россия пропускает на границу людей, у которых нет права на въезд в шенгенскую зону. Несколько КПП до этого закрыли финские власти, заявив о росте числа беженцев из стран Африки и Ближнего Востока со стороны РФ.

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Ъ» «Финский финт заразителен».

Леонид Уварчев