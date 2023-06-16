Минюст объявил иноагентами экономиста Алексашенко, режиссера Манского, политика Шлосберга

Министерство юстиции 16 июня внесло в перечень иностранных агентов пять граждан России и две организации. В список, в частности, внесены экономист Сергей Алексашенко, режиссер Виталий Манский, политик Лев Шлосберг.

В реестр также включены:

Светлана Прокопьева — журналистка;

Юлия Парамонова — журналистка «Север.Реалий» (признано иностранным агентом);

информационный портал «Весьма»;

фонд «Свободная Якутия».

По данным Минюста, господин Алексашенко принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.

Господин Манский, по данным Минюста, выступал против СВО, заявлял о поддержке властей Украины, отождествлял РФ с нацистской Германией, получал поддержку со стороны иностранных источников, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

По данным Минюста, господин Шлосберг выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Госпожа Прокопьева, по данным Минюста, выступала против СВО, получала поддержку от иностранных источников, принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

По данным Минюста, госпожа Парамонова выступала против СВО, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных источников и распространяла информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«ВЕСЬМА» и «Свободная Якутия», по данным Минюста, распространяли недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ, участвовали в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Сергей Алексашенко, Виталий Манский, Светлана Прокопьева, а также координаторы фонда «Свободная Якутия» проживают за пределами РФ, отметили в Минюсте.