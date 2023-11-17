Цены на искусственные елки в Краснодаре за год выросли на 15%

Цены на искусственные елки в 2023 году выросли на 10-15% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает «Юга.Ру» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Живые ели ранее дорожали на 5-10%. В нынешнем году показатель может увеличиться до 50% в связи с двукратным ростом стоимости логистики. Поставки продолжают идти из Дании, Польши и Бельгии. Несмотря на экономические ограничения в Россию продолжается ввоз пихты Фразера и пихты Нордмана через посредников.

«Ажиотажа пока нет. Сейчас покупают те клиенты, которые ежегодно заранее готовятся к празднику. Чаще всего это декораторы, предприниматели, которые украшают рестораны, кафе и другие заведения»,— цитирует издание заявление главы компании «Елки23» Александра Филоненко.

Ранее стало известно, что власти Краснодара планируют потратить на новогодние украшения 3,7 млн руб.

Анастасия Донскова

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