В мэрии рассказали, во сколько обойдется новогоднее оформление Краснодара
По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара, в 2023 году на новогоднее оформление города потратят 3,7 млн руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии, эта сумма включает в себя сборку и демонтаж всех елок, подвес существующих игрушек и гирлянд.
Фото: Альбина Баразгова
«Всего на территории города установят девять искусственных елей. Приобретение новых новогодних деревьев и игрушек в этом году не запланировано»,— уточнили в администрации Краснодара.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщили, что устанавливать новогодние ели в Краснодаре начнут в конце ноября. В прошлом году их монтаж завершили 15 декабря.
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