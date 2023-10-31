В мэрии рассказали, во сколько обойдется новогоднее оформление Краснодара

По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара, в 2023 году на новогоднее оформление города потратят 3,7 млн руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии, эта сумма включает в себя сборку и демонтаж всех елок, подвес существующих игрушек и гирлянд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альбина Баразгова Фото: Альбина Баразгова

«Всего на территории города установят девять искусственных елей. Приобретение новых новогодних деревьев и игрушек в этом году не запланировано»,— уточнили в администрации Краснодара.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщили, что устанавливать новогодние ели в Краснодаре начнут в конце ноября. В прошлом году их монтаж завершили 15 декабря.

Татьяна Ручкина

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